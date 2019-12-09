Евгений Плющенко оконфузился на льду

Фигурист первый раз за время своей спортивной карьеры упал c прыжка на лед. При этом он пробил используемую для заливки катка трубку, и оттуда начал бить фонтан воды.
По словам супруги спортсмена Яны Рудковской, во всем виновато плохое покрытие. "Когда мы приехали на площадку и увидели, в каком состоянии намороженный лед, то были в шоке. Была просто лужа, из нее торчали трубки, и лед только начинал подмерзать", – поделилась продюсер в своем инстаграм-аккаунте.
Отметим, что в шоу выступал и сын звездной пары Саша, известный как Гном Гномыч. Мальчик тоже потерпел фиаско, однако, в отличие от отца, не смог сдержать эмоций и разрыдался после провала.
Евгений успокоил ребенка и велел вернуться на лед. Со второй попытки Саше удалось исполнить все трюки безукоризненно. Зал аплодировал ему стоя.
"Господи, чего мы натерпелись за эти дни, одному Богу известно!" – отметила Яна.
Рудковская добавила, что Плющенко собирается подавать в суд на организаторов мероприятия. Ужасное состояние льда – исключительно их вина.
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