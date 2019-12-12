Овечкин сбил с ног судью во время матча

Инцидент произошел во время игры команд Washington Capitals и The Boston Bruins. В ролике Александр Овечкин направляется к противнику, чтобы отнять шайбу, но внезапно перед ним возникает судья. Россиянин не успевает отъехать, врезается в арбитра, и тот падает на лед.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Washington Capitals. В беседе с журналистами Овечкин назвал этот матч вызовом. "Вы можете видеть, насколько жесткой была игра. Мы играем жестко, они играют жестко. Мы знали, что это будет непростая игра, потому что у них очень хорошая команда", – цитирует спортсмена Пятый канал.
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