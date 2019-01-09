Липницкая похвасталась дорогим подарком от Плющенко и Рудковской
Липницкой подарили кошелек от французского дома моды Louis Vuitton и платок с вышитыми инициалами J.L. Такой дорогой сюрприз Яна Рудковская и Евгений Плющенко сопроводили открыткой, в которой поздравили девушку с предстоящими праздниками.
Вероятно, так они решили отблагодарить Юлию за то, что она исполнила одну из ролей в их новой ледовой постановке "Щелкунчик", которая проходила со 2 по 8 января в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Вместе с ней в создании шоу приняли участие и другие звезды фигурного катания, в том числе четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова.
Напомним, Юлия Липницкая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спустя три года она объявила о завершении карьеры. Причиной стала болезнь спортсменки: девушка страдала от анорексии и была вынуждена пройти трехмесячный курс лечения в клинике. Тем не менее поклонники фигуристки надеются, что Липницкая скоро вернется в большой спорт и принесет новые победы своей стране.
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