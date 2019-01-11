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Спорт

Олимпийская чемпионка попала в больницу с жуткой травмой

Татьяна Тотьмянина. Фото: www.globallookpress.com
С фигуристкой Татьяной Тотьмяниной произошло несчастье. Она серьезно повредила ногу на льду.
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О случившемся спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, добавив красноречивый снимок с перебинтованной ногой. "Новый год! Новая нога! Ура-а-а! Здоровья всем! Ненавижу свою работу", – написала Тотьмянина. При этом она не уточнила, какое увечье получила. 

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37-летнюю фигуристку поддерживают поклонники и коллеги. Пожелала скорейшего выздоровления спортсменке Ирина Слуцкая. Теплые слова Тотьмяниной адресовала и актриса Дарья Мороз. "Дорогая, держись. Пусть на этот раз все будет отлично!" – отметила она.

Нашлись и те, кто посоветовал чемпионке бросить работу и посвятить себя семье. В 2016-м спортсменка вступила в брак с Алексеем Ягудиным. У супругов подрастают две дочери – Елизавета и Мишель.

Напомним, что год назад Татьяна Тотьмянина попала в больницу с переломом правой ноги, после которого тяжело восстанавливалась. А в 2004-м на этапе серии Гран-при Skate America спортсменка упала на лед и получила сотрясение мозга и множественные гематомы. К счастью, фигуристка смогла поправить здоровье и прийти в форму, через два года завоевав золото на зимней Олимпиаде в Турине. 

Автор: Валерия Нарская11 января 2019, 08:32
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