Медведева вывезла в Москву престарелого партнера-гея
Фигуристка прибыла не одна. Для моральной и профессиональной поддержки вместе с ней прилетел известный нетрадиционной сексуальной ориентацией канадский тренер, 56-летний Брайан Орсер, а также хореограф Дэвид Уилсон.
В компании наставников Евгения прибыла рейсом из Франкфурта в аэропорт Домодедово, передает сайт "Комсомольская правда". Совсем скоро Медведеву ждет первая серьезная проверка перед сезоном.
Фигуристка будет тренироваться в столичном "Мегаспорте". Там 9 сентября у нее вместе с другими фигуристами национальной сборной России будут генеральные контрольные прокаты.
Напомним, что перед началом нового сезона Евгения Медведева, тренировавшаяся у Этери Тутберидзе, сменила наставника. Она перешла к канадцу Брайану Орсеру.
Отношения ученика и тренера в спорте – это всегда профессиональное партнерство, в котором заинтересованы обе стороны. Судя по всему, Медведева решила, что добьется больших высот именно с Орсером.
Как писали Dni.Ru, в прошлом сезоне российская фигуристка получила травму, из-за чего
пропустила часть соревнований. Затем она уступила на чемпионате Европы и Играх-2018 в Пхенчхане сопернице Алине Загитовой.
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