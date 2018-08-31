Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов
Орсер, известный своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, займется сборной Китая. Остальным подопечным придется довольствоваться оставшимся у тренера временем, которого будет явно меньше.
Канадского специалиста наняла Китайская федерация фигурного катания. Ведь хозяевам Игр-2022 важно добиться наилучших результатов. Как заявил сам Брайан Орсер, он и его помощники "периодически" будут посещать Китай, сообщает "Газета.ru".
Сейчас тренер, помимо Евгении Медведевой, готовит двукратного олимпийского чемпиона, японца Юдзуру Ханю и двукратного победителя ЧМ Хавьера Фернандеса из Испании. Остается загадкой, как у специалиста найдется время, чтобы качественно работать со всеми подопечными.
Первым международным турниром, на котором выступит Медведева под руководством Орсера, станет Autumn Classic International – 2018 в канадском Оквилле 20–22 сентября. Соперницами россиянки станут канадка Ларкин Остман, американка Брэди Теннелл и японка Вакаба Хигути.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сказал, что возлагает на Евгению Медведеву большие надежды. "Если Женя прибавит и станет прыгать, как Медведева, а кататься, как канадская школа учит, то это будет бомба", - заявил спортсмен.
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