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Спорт

Старый гей бросил Медведеву ради молодых фигуристов

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Тренер Брайан Орсер, воспитанницей которого является российская фигуристка, не сможет уделять ей достаточно времени. Он будет занят подготовкой других спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине.
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Орсер, известный своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, займется сборной Китая. Остальным подопечным придется довольствоваться оставшимся у тренера временем, которого будет явно меньше.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

Канадского специалиста наняла Китайская федерация фигурного катания. Ведь хозяевам Игр-2022 важно добиться наилучших результатов. Как заявил сам Брайан Орсер, он и его помощники "периодически" будут посещать Китай, сообщает "Газета.ru".

Сейчас тренер, помимо Евгении Медведевой, готовит двукратного олимпийского чемпиона, японца Юдзуру Ханю и двукратного победителя ЧМ Хавьера Фернандеса из Испании. Остается загадкой, как у специалиста найдется время, чтобы качественно работать со всеми подопечными.

Первым международным турниром, на котором выступит Медведева под руководством Орсера, станет Autumn Classic International – 2018 в канадском Оквилле 20–22 сентября. Соперницами россиянки станут канадка Ларкин Остман, американка Брэди Теннелл и японка Вакаба Хигути.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сказал, что возлагает на Евгению Медведеву большие надежды. "Если Женя прибавит и станет прыгать, как Медведева, а кататься, как канадская школа учит, то это будет бомба", - заявил спортсмен.  

Автор: Валерия Нарская31 августа 2018, 16:15
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