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Спорт

Плющенко о побеге Медведевой к гею: "Потрясающий тренер"

Евгения Медведева и Евгений Плющенко. Фото: Dni.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал свое мнение по поводу нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой. Он считает, что молодая коллега не прогадала.  
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После олимпийского сезона двукратная чемпионка мира покинула группу наставницы Этери Тутберидзе и переехала в Торонто к специалисту Брайану Орсеру, известному не только спортивными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Плющенко отметил, что фигуристка ушла к достойному тренеру.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

"Медведева ушла от Тутберидзе к хорошему тренеру – Орсеру. Потрясающему. Женя будет показывать отличный результат", – цитирует спортсмена Sports.ru. При этом он добавил, что на Олимпиаде Евгении Медведевой все-таки будет сложно. Ведь в России подрастают достойные конкурентки, которым сейчас по 14 лет.

Уже сейчас девочки показывают отличные результаты. "Они прыгают четверные прыжки, я их видел, есть гениальные спортсменки. Уверен, что на следующей Олимпиаде весь пьедестал будет наш", – заявил Плющенко. 

Что касается собственных планов, то тренер рассказал, что готовит новых звезд фигурного катания. "Открыл свою академию, у меня много детей, растим спортсменов.... Хочу, чтобы мои спортсмены представляли Россию на международных мероприятиях", – добавил фигурист. "Выступать я продолжаю… Немного не хватает времени", – заключил Евгений Плющенко.

Автор: Валерия Нарская22 августа 2018, 18:46
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Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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