Плющенко о побеге Медведевой к гею: "Потрясающий тренер"

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал свое мнение по поводу нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой. Он считает, что молодая коллега не прогадала.

После олимпийского сезона двукратная чемпионка мира покинула группу наставницы Этери Тутберидзе и переехала в Торонто к специалисту Брайану Орсеру, известному не только спортивными достижениями, но и нетрадиционной сексуальной ориентацией. Плющенко отметил, что фигуристка ушла к достойному тренеру.

"Медведева ушла от Тутберидзе к хорошему тренеру – Орсеру. Потрясающему. Женя будет показывать отличный результат", – цитирует спортсмена Sports.ru. При этом он добавил, что на Олимпиаде Евгении Медведевой все-таки будет сложно. Ведь в России подрастают достойные конкурентки, которым сейчас по 14 лет.

Уже сейчас девочки показывают отличные результаты. "Они прыгают четверные прыжки, я их видел, есть гениальные спортсменки. Уверен, что на следующей Олимпиаде весь пьедестал будет наш", – заявил Плющенко.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 3 Авг 2018 в 7:39 PDT

Что касается собственных планов, то тренер рассказал, что готовит новых звезд фигурного катания. "Открыл свою академию, у меня много детей, растим спортсменов.... Хочу, чтобы мои спортсмены представляли Россию на международных мероприятиях", – добавил фигурист. "Выступать я продолжаю… Немного не хватает времени", – заключил Евгений Плющенко.