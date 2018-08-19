Медведева нелепо оправдалась за плевок в сердца россиян

Фигуриста Евгения Медведева отреагировала на обвинения в предательстве родины. Она высказала свое мнение по данному поводу одному из своих подписчиков.



Медведева опубликовала в Instagram переписку с одним из поклонников, который поинтересовался у фигуристки, почему она предала своих болельщиков. Спортсменка ответила пользователю в довольно резкой форме.

Фигуристка заявила, что всех своих болельщиков она знает лично. Более того, по словам Медведевой, "это не те люди, которые готовы "переобуться в воздухе".

Спортсменка также поблагодарила фанатов за то, что они всегда рядом. Судя по всему, он считает, что любые замечания в ее сторону исходят лишь от недоброжелателей.

Напомним, ранее Евгения Медведева покинула группу Этери Тутберидзе, работая с которой достигла всех высоких результатов в своей карьере. Спортсменка уехала тренироваться к Брайану Орсеру в Канаду. Однако спортсменка продолжит выступать за Россию на международных соревнованиях.