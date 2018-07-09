"Я не расстроился": Макаревич о вылете сборной России с ЧМ-2018

Российские звезды не расстроены вылетом нашей сборной с ЧМ-2018. Они отмечают, что футболисты и так показали настоящее чудо.

Атмосфера праздника должна остаться в российских городах и после мундиаля. Чемпионат удался – если в России что-то действительно захотят сделать, то получается очень хорошо, отметил музыкант Андрей Макаревич. По поводу вылета российской сборной с чемпионата певец не расстраивается: по его словам, футболисты и так показали чудеса.

Сохранить атмосферу чемпионата "насовсем" предлагает и поэт Владимир Вишневский. "Я перед чемпионатом надеялся отменить хотя бы временно свои стихи "когда бы мы попали в створ ворот, совсем иначе жил бы наш народ". Сейчас я не читаю их всерьез, а просто цитирую как пройденное – но от концовки не отказываюсь", – отметил поэт. По словам Вишневского, создана атмосфера дружелюбия, которая вызывает у тех, кто остается в России, вопрос: может быть, нам продолжить так жить?

Если после футбольного чемпионата мира у россиян останется хоть малая часть той доброжелательности, улыбчивости, приветливости, которые были разлиты по стране, это будет большое достижение. Россия показала себя одной из самых приветливых стран в мире, уверен спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Публикация от Life | Новости (@lifenews_ru) 8 Июл 2018 в 1:31 PDT

Теперь футбол в России вновь станет популярной игрой, надеется журналист Владимир Познер. Он признается, что не ожидал от сборной таких результатов. Постепенно этот вид спорта вернется на уровень, на котором был в советское время, предвкушает Познер.

А народный артист России Михаил Боярский просто уверен, что российский футбол ждут большие перемены. По его словам, игра, которую показала российская команда, – это "оптимистическая трагедия". Это дает шансы надеяться на успехи молодежи, у которой теперь есть пример для подражания, рассказал Боярский радиостанции Business.FM.

Матч Россия – Хорватия прошел 7 июля на сочинском стадионе "Фишт". Основное и дополнительное время окончилось вничью – 2:2. В серии послематчевых пенальти победили хорваты – 4:3. Команда Хорватии сыграет в полуфинале со сборной Англии.