У Черчесова случился приступ после поражения России

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова случился приступ агрессии после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Хорватии. Наставник был жутко недоволен вопросами журналиста во время флеш-интервью.

Корреспондент спросил у Черчесова, как он настраивал команду перед серией пенальти. Тренер поднял руку вверх, отвечая на данный вопрос, а потом несколько раз повторил: "Есть еще вопросы?", агрессивно выказывая недовольство.

Отвечая на вопрос о том, как выбирались пенальтисты, специалист сказал, что 11-метровые исполняли те, кто был лучше готов и у кого остались силы, передает "Спорт-Экспресс".

"Мы не боролись, а играли в футбол с хорошей командой. К сожалению, пропустили глупый гол первый, ну и пришлось. Насколько доволен тем футболом? Я очень доволен тем, как команда прошла чемпионат, как проявляла свой характер. Работали на максимуме. Сегодня опять 120 минут отыграли. Я абсолютно доволен. Другое дело, что вы все время начинаете вопросы с негатива, что я чем-то недоволен. Почему я недоволен? Спасибо", – цитирует Черчесова "Чемпионат".

Уже во время официальной пресс-конференции Черчесов был гораздо спокойнее. "Не могу сказать, прыгнули мы выше головы или нет. Мы готовились к турниру, максимально изучили детали. Кубок конфедераций помог, проанализировали многие вещи, и та работа, которую провели, дала результат. Чувствуем себя как солдаты, призванные в армию. Сегодня мы вышли в дембель, но хотелось еще дальше послужить и повоевать. Тот случай, когда дембель нас разочаровал, мы бы до 15 числа еще послужили", – отметил он.

Наставник добавил, что пока не знает, останется ли у руля сборной. "Невозможно такие вещи прогнозировать. Не знаем, кто будет нашими соперниками в следующем турнире. Не будем забегать вперед. Главное – спокойно все проанализировать. Как видите, в команде часто происходят какие-то изменения, и нельзя планировать. Мы с первой секунды, когда заступили в сборную, знали, чего мы хотим и куда идем. Слава Богу, это удалось. Надеюсь, сделаем правильные выводы и следующий шаг вперед", – сказал специалист.

Напомним, четвертьфинальный матч ЧМ-2018 Россия – Хорватия закончился победой гостей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти были удачливее хорваты – 2:3.



