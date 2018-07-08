Взбешенный Дзюба устроил скандал на матче с Хорватией

В матче четвертьфинала между командами России и Хорватии царило невероятное напряжение. На эмоциях были и болельщики, и игроки. Так, нападающий нашей национальной сборной, один из лучших бомбардиров чемпионата Артем Дзюба был крайне недоволен своей заменой на полузащитника Юрия Газинского.



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