Взбешенный Дзюба устроил скандал на матче с Хорватией
Первый тайм между сборными прошел на равных. Во втором хорваты заметно активизировались, создав несколько опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева. Кроме того, у подопечных Станислава Черчесова явно не получалось играть в атакующий футбол.
В итоге тренер нашей команды принял решение заменить нападающего Артема Дзюбу на полузащитника Игоря Газинского. Замена произошла на 79-й минуте, когда на табло было 1:1.
Уходя с поля, бомбардир был недоволен. Как пишет "Чемпионат.com", Дзюба, оказавшись на скамейке запасных, разговаривал на повышенных тонах с помощником Станислава Черчесова Мирославом Ромащенко.
Трибуны же проводили российского форварда бурными аплодисментами. И это неудивительно: на протяжении всего чемпионата Дзюба был очень активен и результативен, создавал много опасных моментов у ворот противника. Не стал исключением и матч с Хорватией.
Сумасшедший по напряженности матч между сборными России и Хорватии проходил на стадионе "Фишт" в Сочи. В основное время игра завершилась со счетом 1:1. В первое дополнительное время забили подопечные Златко Далича. Россия отыгралась во вторые добавленные пятнадцать минут и довела игру до серии послематчевых пенальти.
К сожалению, удача улыбнулась сборной Хорватии, которая вышла в полуфинал мирового первенства. 11 июля на стадионе "Лужники" в Москве подопечные Златко Далича сыграют с командой Англии, которая уверенно победила сборную Швеции.
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