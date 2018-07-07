Англия вышла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла Швецию со счетом 2:0. Матч 1/4 финала чемпионата мира прошел в Самаре. Забитыми голами отметились Гарри Магир и Деле Алл.
Таким образом англичане вышли в полуфинал чемпионата мира. Следующий матч сборная проведет в Москве на стадионе "Лужники". Матч состоится 11 июля. Соперником команды Англии станет победителем пары Россия – Хорватия.
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