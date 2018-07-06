Черчесов пожаловался на постоянные оскорбления сборной

Критика полезна, но когда она конструктивна, а не оскорбительна. Главный тренер российской сборной пожурил спортивных экспертов в преддверии 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

Станислав Черчесов открыт для критики. Главный тренер команды России уверен, что из нее можно извлечь пользу. А вот оскорблять футболистов не стоит.

"Критика нужна. Если держать ухо востро и глаза открытыми, в критической статье можно найти пользу. Мы открыты к ней. Другое дело, что она должна быть конструктивная, аналитическая, а не оскорбительная", – заявил Черчесов. Тренер признался, что зачастую просто не обращает внимания на некоторые вещи, которые могут отвлечь его от подготовки к матчу.

Черчесов отметил, что игра сборной Хорватии отличается от манеры испанской команды. Наставник россиян предполагает, что они по ходу матча будут варьировать свою тактику. Сборная России все это учтет и будет готова к такому развитию событий.

"Одного игрока у хорватов выделить нельзя – потому что на каждой позиции играет футболист хорошего уровня. Внимание надо уделять всем. А то, что они и команда, и игроки высокого класса, мы знаем. Чтобы сыграть удачно, надо противопоставить и индивидуальные качества наших футболистов, и командную игру", – цитирует главного тренера российской сборной "Спорт-Экспресс".

Публикация от 2К Спорт (@2ksport_official) 6 Июл 2018 в 6:47 PDT

Сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, обыграв в серии послематчевых пенальти команду Испании. Четвертьфинальная игра пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Противником россиян станет сборная Хорватии.