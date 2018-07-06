Найден неожиданный минус чемпионата мира по футболу в России
Во многом приток туристов из-за ЧМ-2018 дал мощный толчок российской экономике. Однако положительная динамика отмечается не во всех отраслях. В частности, не идет торговля у продавцов автомобилей.
Продажи новых легковушек в первый летний месяц снизились на 10,8% – до 156,4 тысячи машин по сравнению с годом ранее. Однако за первое полугодие 2018 года рынок показывал рост в 18,2%. Тогда продано было 849,2 тысячи автомобилей, передает "Коммерсант" со ссылкой на данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Глава "Авилона" Андрей Павлович отметил спад по сделкам до 5% и по посещаемости салонов около 15%. В компании "Рольф" также указали на снижение трафика в салонах.
Помимо того, что внимание болельщиков поглощено чемпионатом мира по футболу, из-за чего им не до покупки авто, есть и другие причины снижения продаж. По мнению главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, на отрицательную динамику повлияли предыдущие месяцы. Он считает, что из-за этого снизились складские запасы, что сказалось на продажах. При этом в комитете признали и безусловное влияние ЧМ-2018.
Кроме того, эксперты полагают, что на снижение роста продаж машин влияет и начало периода отпусков. Еще одна причина – высокая ключевая ставка Центробанка.
Напомним, мундиаль проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. ЧМ-2018 принимают Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород и Волгоград.
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