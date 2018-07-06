"Никто не ожидал": Кобзон высказался о главной сенсации
По словам народного артиста СССР, он периодически смотрит футбол. А за поединком команд России и Хорватии 7 июля будет наблюдать обязательно.
"Хотелось бы надеяться, что мы победим!" – цитирует Иосифа Кобзона сайт "Комсомольская правда". Певец признался, что победа нашей команды в матче с Испанией стала для него полной неожиданностью.
"Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна. Я считаю, что это невероятное достижение духа, патриотизма и желание противостоять всем русофобам, которые собирают и говорят гадости о нашей России", – заявил артист. Кобзон добавил, что если бы находился вместе с другими болельщиками на трибуне в Сочи, где состоится состязание команд России и Хорватии, то прокричал бы нашим футболистам: "Держитесь!"
Напомним, матч состоится 7 июля в 21:00 мск. Как писали Dni.Ru, в 1/8 финала мирового первенства по футболу подопечные Станислава Черчесова в серии послематчевых пенальти победили команду Испании.
Известен и состав бригады арбитров на игру. Ее возглавит бразилец Сандро Риччи, а помогать ему будут Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе.
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