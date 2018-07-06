Названо условие победы России над Хорватией

В субботу, 7 июля в Сочи сборные России и Хорватии сойдутся в жестком поединке в рамках чемпионата мира по футболу. Матч четвертьфинала мундиаля обещает быть ярким – эксперты рассказали Dni.Ru, что должно помочь россиянам одолеть "шашечных".

Строже в обороне, смелее в атаке

По словам эксперта сайта Bookmaker-Ratings.ru Артема Саблина, Испания неожиданно оказалась по силам российским спортсменам, потому что ее футболисты не сомневались в победе и не собирались играть осторожно. "Они шли вперед без оглядки на оборону. Хорваты же подойдут к четвертьфиналу тактически более грамотно", – считает специалист.

Саблин убежден, что в целом "шашечные" играют на турнире очень рационально. Он напомнил, что Хорваты разгромили Аргентину не потому, что летели в атаку с шашками наголо, а потому, что "выгрызли центр поля и потом уже реализовали свои моменты".

Эксперт считает, что в грядущем матче ключевой станет борьба за центр поля, потому что именно там собраны главные звезды команды Златко Далича – Модрич и Ракитич. "Большая ответственность ляжет на плечи Зобнина, Газинского и Кузяева, зарекомендовавшего себя против "Красной фурии". Эти ребята способны дать нам результат, перекрыв кислород двум хорватским креативщикам", – объяснил аналитик.

"Против хорватов надо сыграть так же строго в обороне, но чуть более смело в атаке", – заверил Саблин.

В качестве наиболее эффективного форварда на предстоящем состязании эксперт видит Федора Смолова, а не Артема Дзюбу. По его мнению, игрок "Краснодара" обладает более высокой скоростью, что может стать решающим моментом.

При этом Саблин считает, что при правильной тактике и самоотдаче у сборной России есть все шансы пройти хорватов. "С учетом поддержки родных трибун я бы оценил вероятность как 60 на 40", – резюмировал он.

Необходимо сохранить концентрацию

Профессиональный боксер, чемпион России и Азии по версии WBA Ростислав Плечко, в свою очередь, отрицает, что у Хорватии есть карт-бланш на победу, несмотря на триумф команды во всех матчах до четвертьфинала ЧМ-2018. Более того, он убежден, что трудности с Уругваем и тяжелый матч с Испанцами сборной России только на руку.

"Наши ребята просто расслабились после первых двух побед, которые дались им слишком легко. На этой эйфории они потеряли концентрацию и против более серьезного соперника начали допускать ошибки. В результате – поражение с Уругваем", – объяснил спортсмен.

Во время матча с Испанией подопечные Черчесова уже были более собранными, считает Плечко. По его мнению, отечественные футболисты сохранили концентрацию и не допускали глупых ошибок, как в матче с Уругваем.

Боксер убежден, что сборная России может победить команду Хорватии, так как отечественные игроки воспряли духом. При этом рисунок матча может быть очень схож с игрой против Испании, считает он. "Неуместно давать рекомендации Черчесову, это могут делать профессионалы именно от футбола", – заметил Плечко.

Более того, эксперт отметил, что у россиян есть преимущества в сравнении с хорватами и с позиций психологии, ведь победа в тяжелом поединке объединила всю страну. "Я только что вернулся со сборов в Нью-Йорке, и, едва приземлившись, не мог не почувствовать это единение: страна следила за серией пенальти, а после такой непростой победы ликовала! Единственное пожелание тренеру и команде в будущей игре: сохранить и концентрацию, и воодушевленность", – подытожил Плечко.

ВЫПАЛА Карта на жестокость

Однако далеко не все разделяют оптимизм касательно шансов сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018. Так, астролог Вера Хубелашвили предсказала очень жестокую игру. "Наши будут играть серьезно, будут играть на хорошем уровне. Вероятнее всего, будут травмы, потому что в карте стоит жесткость", – убеждена она.

"К сожалению, эту игру мы проиграем, но проиграем достойно", – заявила Хубелашвили.

При этом разница в счете, по мнению астролога, будет минимальной. Эксперт уточнила, что хорваты опередят россиян максимум на одно очко.

Напомним, что матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля. Команды встретятся на поле стадиона "Фишт" в Сочи.