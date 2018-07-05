Украинского вратаря выгнали из команды за поддержку России

Вратарь юношеской команды "Карпаты" Михаил Готра потерял место в футбольном клубе из-за того, что на ЧМ-2018 болел за российских футболистов. Соответствующие посты 18-летний спортсмен публиковал на своих страничках в соцсетях.

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