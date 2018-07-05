Украинского вратаря выгнали из команды за поддержку России
Михаил болел за Россию во время матча 1/8 финала с Испанией. Голкипер разместил в Instagram несколько снимков со словами и символикой в поддержку россиян.
Узнавшее об этом руководство "Карпат" решило прекратить сотрудничество со своим подопечным. Об этом сообщили на сайте болельщиков львовской команды.
Ранее стало известно, что победа России над сборной Испании и выход в четвертьфинал мирового первенства по футболу стал трагедией для многих недоброжелателей нашей страны. Оказалось, что среди таковых очень много жителей Украины.
Интересно, что за российских футболистов вступилась гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Facebook. После публикации поста на нее обрушилось море критики.
Напомним, Россия обыграла Испанию 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Исход матча решила серия пенальти.
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