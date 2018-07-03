Шокированный Запад назвал победителя ЧМ-2018

Чемпионат мира выиграл президент России Владимир Путин. С таким мнением выступил обозреватель влиятельной газеты Usa Today Мартин Роджерс. По словам колумниста, глава государства заставил забыть о претензиях, которые Запад предъявлял Москве в последние годы.



Журналист выразил уверенность, что с помощью мундиаля Россия смогла восстановить свою международную репутацию. К примеру, напомнил он, британские политики заявляли, что не приедут на чемпионат, однако в ходе недавней встречи с президентом России советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон попросил Владимира Путина поделиться секретами столь успешного проведения мирового первенства. Кроме того, отметил Роджерс, Швеция, также объявлявшая бойкот чемпионату, отказалась от него, когда ее национальная команда вышла в 1/8 финала.

Кроме того, подчеркнул обозреватель, Россия стала популярным туристическим направлением, поскольку в страну приехали сотни тысяч болельщиков со всего мира, а наблюдает за мундиалем почти половина населения планеты. Американский колумнист также заметил, что за время проведения первенства не случилось ни одного серьезного происшествия.

Об ошеломительном успехе чемпионата в России не смог промолчать и британский телеканал ITV. В Соединенном Королевстве отметили, что перед стартом первенства у многих были опасения по поводу безопасности фанатов. "Кажется, что пока все хорошо и превосходит ожидания, так как президент Владимир Путин провернул всемогущий пиар-переворот, зарыв нарушения международного порядка в праздновании и солнечной погоде", – цитирует НСН британских журналистов.





В материале отмечается, что в Великобритании растет число болельщиков, которые хотят приехать на чемпионат мира в Россию. Этому поспособствовали позитивные отзывы о мундиале со стороны их соотечественников, уже посетивших первенство.





Чемпионат мира – 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. На прошлой неделе стартовали игры 1/8 финала. Одним из главных сюрпризов первенства стала наша сборная. Подопечные Станислава Черчесова не только вышли из группы, но и пробились в четвертьфинал, обыграв в прошлое воскресенье в сумасшедшем по накалу матче одного из фаворитов мундиаля - команду Испании.