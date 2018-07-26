После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке
За время чемпионата Россию посетили больше миллиона иностранцев. Многие нашли здесь свою судьбу.
Мигель и Кристина познакомились в первый день чемпионата. Парень спросил у прохожей дорогу к "Лужникам". Пока девушка рассказывала гостю столицы, куда идти, он успел влюбиться и решил стать ее мужем.
Кристина проводила нового знакомого до трибуны, а тот пригласил ее на обед. Болельщица отказалась, но номер телефона все же оставила. "Он был очень благороден и уважителен, поэтому я в него и влюбилась", – цитирует россиянку издание La Crónica.
Вскоре молодые люди поняли, что созданы друг для друга. Они часами болтали по телефону. Ради встречи с любимой Мигель даже пропустил одну из игр своей команды. А в день закрытия ЧМ-2018 предложил красавице выйти за него замуж. Кристина ответила согласием.
Мексиканец слетал домой и сообщил родным, что женится. Россиянка уже познакомила его с родителями. Теперь Мигель оформляет документы для переезда будущей жены в Мексику.
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