"Новый герой России": тайны личной жизни Игоря Акинфеева

Голкипер, капитан российской сборной по футболу Игорь Акинфеев дал откровенное интервью. В нем герой матча Россия – Испания рассказал о своей частной жизни.

Беседа состоялась больше месяца назад на сборе в Австрии. Однако официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал интервью сейчас, после триумфальной победы наших футболистов над "Красной фурией".

Акинфеев признался, что любит горы и деревню. Ему хотелось бы попробовать там пожить. "Я мечтаю и даже жене говорю: с футболом закончу, на старости лет купим дом в деревне, будет коза. Конечно, глумлю, травлю… Попробовать, может, и хочется. Но я понимаю: неделю максимум, и все", – рассказал футболист. Еще в его планах – прыгнуть с парашютом. По словам Акинфеева, высоты он не боится. При этом сейчас спортсмен к этому не готов: говорит, адреналина пока и так хватает.

Настоящая страсть вратаря – рыбалка. Но вырваться из-за плотного графика Игорю на нее непросто. "Это такая мечта для меня: чтобы меня никто не трогал, а я на три-четыре дня сел отдохнуть – и чтобы вообще никого не было. Самый тяжелый улов? Я ловил на жерлицу – не на удочку. Вес, по-моему, 2300 граммов", – поделился Акинфеев.

Также футболист рассказал, как проводит досуг с супругой Екатериной. По его словам, в кинотеатр они выходят редко, предпочитая смотреть новинки кино дома, на медиаплеере.

Однако вкусы на этот счет у них с женой разные. "Я люблю комедии посмотреть, потому что вечером хочу отдохнуть, расслабиться, чайку попить, бутеры можем сделать легкие. Садимся, жена говорит: "Давай это посмотрим". – "А это что?" – "Это драма". Я говорю: "Не, драму не хочу". – "Но это классный фильм..." В итоге, вы же понимаете, женщина – существо хитрое, выигрывает всегда", – поделился Акинфеев.

Оказывается, Игорь – строгий папа. "Могу и крикнуть. Конечно, мы детей не бьем... В основном сына, конечно, ругаю. Он же хулиганит". При этом, по словам голкипера, он и сам в детстве вел себя неидеально. Мог родителям и характер свой показать.

Публикация от Андрей Котов (@kotov_a) 1 Июл 2018 в 10:07 PDT

"На тренировки опаздывал, конечно, но всегда приезжал. Когда не было денег, устраивал истерики, плакал – родители занимали деньги, и мы все равно ехали на тренировку… Когда в школе учился, у меня в голове был только футбол", – рассказал Акинфеев. Ради тренировки мог он пожертвовать хорошей оценкой по предмету.

Отметим, что после матча с Испанией Игорь Акинфеев стал настоящим национальным героем. За время игры он отбил девять ударов, а потом еще два пенальти.

Публикация от Ю л я ш а✏ (@julia_a.lvova) 2 Июл 2018 в 2:12 PDT

Напомним, 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исход игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 мск.