Боярский онемел после выигрыша России на ЧМ-2018

Знаменитый артист Михаил Боярский признался, что потерял дар речи прямо на сцене. Он забыл слова своей роли, когда узнал о победе российской сборной в матче с испанцами.

Не секрет, что Боярский является заядлым футбольным болельщиком. Судя по всему, он испытал настоящий шок от радостного известия.

По словам актера, спектакль начинался в 19:00, и он пришел в театр раньше, чтобы приготовиться и загримироваться. Боярский даже взял с собой телевизор, чтобы смотреть матч.

"Мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли!" И у меня – "белый лист". Зрители ничего не понимают: я онемел. Мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю", – цитирует актера ТАСС. Он признался, что страшно расстроился из-за того, что не смог посмотреть пенальти.

По словам Михаила Боярского, он испытал на сцене огромный стресс. "Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют, либо не знаю... Надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно", – отметил Боярский. Но как настоящий профессионал артист взял себя в руки и доиграл первый акт.



ЧМ: испанцы едут домой

Как писали Dni.Ru, 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исход игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет с Хорватией. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 мск.