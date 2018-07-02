Украина бьется в истерике после ошеломительной победы России на ЧМ-2018

Разгром сборной Испании и выход России в четвертьфинал мирового первенства по футболу стал трагедией для многих недоброжелателей нашей страны. Многие высмеивают тактику игры нашей сборной по футболу и ее тренера Станислава Черчесова.

Украинские издания с удовольствием перепечатывают и смакуют критику в адрес российских футболистов. Наставника поддели за использованную манеру игры в поединке.

"Примененная тактика игры в три слабых защитника принесла куда больше плодов, нежели действия в два слабых. Выкатив к своим воротам здоровенный красный автобус, усатый кондуктор добился-таки своего, с Божьей помощью дотянув до серии пенальти, в которой милость Всевышнего снизошла на Игоря свет Владимировича", - цитирует авторов Telegram-канала "ЭкСпорт" "Обозреватель".

По их словам, они уже не удивятся, если Россия выйдет в финал. "Россия в четвертьфинале – это причина не для радости, а для расследования", "Жена говорит: "Я не удивлюсь, если Россия выиграет чемпионат мира, не умея играть в футбол, но шуруя баблом", – пишут в соцсетях украинцы.

Друзья, вместо того, чтобы ныть в Твиттере, что некоторые в Украине радуются победе РФ над испанцами, вы записывайте их имена и фамилии и передавайте списки куда надо. — Серый Кардинал (@slevo4kin) 1 июля 2018 г.

Примечательно, что раскритиковали российскую сборную не только украинцы. Остался недоволен игрой соотечественников и российский музыкант Юрий Лоза. Артист заявил, что футболистам помогла родная земля. Он считает, что на успех повлияли молитвы болельщиков.

"Такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время. Выиграли только за счет пенальти", – цитирует Лозу РИА Новости. По его словам, сборная, которая не ударяет по воротам, не должна выигрывать.

Как ни странно, за российских футболистов вступилась гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Facebook. Она поздравила сборную России с победой над Испанией.

После публикации поста на Екатерину Чаус обрушилось море критики. "За позицию она не достойна оставаться в Украине! С таких мелочей начинается предательство своей страны!", "Как можно такое писать то?! Россия Украине враг! Вот дуры тупые", "Вы совесть вообще имеете? Или забыли о таком понятии (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выплеснули свое возмущение на соотечественницу украинцы.