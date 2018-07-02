Украина бьется в истерике после ошеломительной победы России на ЧМ-2018

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
"Как можно так врать?": Малахова пристыдили за обман в "Прямом эфире"
Кровавое месиво: психбольной сын народного артиста изувечил звезду "Дома-2"
партнеры
Понедельник 2 июля
Лента новостей
16:02
Новый Крылатский мост улучшит дорожную ситуацию на северо-западе Москвы
15:46
Заслуженная артистка России умерла от тяжелой болезни в 46 лет
15:41
Простые упражнения для упругого тела
14:57
На Украине разбили памятник Пушкину
14:54
Внук российского миллиардера найден мертвым в Москве
14:51
Лазарева с ребенком втравили в отвратительный гей-скандал
14:48
На улицы Москвы вышел агитационный Джигурда-мобиль
14:46
Страдающая Елизавета II отказалась от операции
14:42
На родителей крупного бизнесмена напали под Ростовом
14:37
Ведущий Соловьев довел украинцев до исступления одной фразой
14:32
"Нужно срочно что-то делать, иначе конец": известная актриса сообщила о раке
14:17
Град убил пенсионера во время семейного праздника
14:07
"Он чокнулся": Тарасов изуродовал лицо из-за события века
14:07
Собянин дал старт движению по новому Крылатскому мосту
14:07
Напуганная врачами Татьяна Устинова похудела до неузнаваемости
14:05
Сменившая пол певица шокировала поклонников глубоким декольте
14:00
Бизнес-гороскоп на июль 2018 года
13:50
Рудковская откровенно о кровавом месиве в семье Кержакова
13:49
В Башкирии погиб упавший с девятого этажа ребенок
13:40
Невеста Козловского снялась голой
13:36
Найден простой способ мгновенно увеличить грудь
13:35
В Удмуртии ребенок утонул в пруду на глазах у друзей
13:28
"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ
13:24
Из окна своей квартиры выпала бывшая сотрудница прокуратуры
13:15
В РАМТе начались "Летние балетные сезоны"
13:13
Звезда популярного сериала вышла замуж
13:09
Матвиенко пустилась в пляс под песню Бузовой (видео)
12:59
Главу наркоклиники обвинили в похищении людей
12:55
В Москве грабители расстреляли жертву
12:49
В Лондоне умерла создательница мюзикла "Кошки"
12:47
Известная ведущая разбилась в ДТП
12:42
Ворвавшийся на свадьбу Трамп поцеловал чужую невесту (видео)
12:36
Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом
12:33
В Ростове машина провалилась в огромную яму на дороге (фото)
12:20
Под Москвой погиб мотоциклист
12:13
Странная родинка оказалась симптомом смертельной болезни
12:02
В Поморье ребенок утонул во дворе своего дома
11:45
"Сердце кровью обливается": Фриске о брошенной крохе после отъезда Шепелева
11:44
На Украине убили цыганку
11:41
Тото Кутуньо экстренно доставили в больницу
11:25
Четырехлетняя девочка погибла при взрыве батута
11:13
"Заткнись, проститутка!": Кравец избили до полусмерти на съемках ток-шоу (видео)
11:09
Крымский мост спровоцировал вспышку жуткой инфекции
11:06
Из машины на ходу выпал трехлетний ребенок (видео)
10:52
Необычная дочь выглядит старше Алсу
10:46
Семья из 11 человек загадочно погибла в собственном доме
10:39
Обколотых наркотой сыновей главы государства нашли без чувств в стрип-клубе
10:27
Компьютеры по всему миру атаковал опасный вирус
10:17
Жертвой ДТП в Татарстане стал младенец
10:14
Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
09:57
Поезд насмерть сбил школьника в Нижнем Тагиле
09:57
"У меня глаза чуть не выпали": Штурм о гниющем Осине
09:54
В армии России обнаружили серьезную уязвимость
09:45
Врачи вытащили из лица россиянки десятисантиметрового червя
09:24
У певицы МакSим обнаружили проблемы с мозгом
09:13
Молодой пловец попал в ловушку на реке и утонул
09:02
В жуткой аварии под Липецком погибли пять человек
08:57
Император Японии пожаловался на проблемы с головой
08:46
Свидетели устроили вечеринку после смерти подростка в воде
08:41
Жену Казаченко шантажируют непристойными фото
08:32
Крымский мост подарили Украине
08:23
Горящий храм в Кемерово сняли на видео
08:18
В России на борту Boeing с пассажирами случилось ЧП
07:59
Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2018 года
23:45
Россия получила "теневого фаворита" ЧМ-2018 в соперники по 1/4 финала
23:08
Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания – Россия
21:26
Сборная России ликует в раздевалке после победы (видео)
21:18
Черчесов объяснил сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира
20:53
Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
20:52
Спасший сборную Акинфеев сделал признание
20:19
Черышев разрыдался после фантастической победы России
19:42
Чудо в "Лужниках": Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал
17:48
Дзюба сравнял счет в матче против Испании
17:22
Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
17:20
Испания вырвалась вперед в матче против России
16:42
Звезда "Дома-2" пожаловалась на боли после операции на пенисе
16:24
Назван состав сборной России на матч с Испанией
16:12
Известного рэпера застрелили в Канаде
16:00
Беременную Собчак отчитали за пьяную поездку по центру Москвы
15:29
Дизайнер устроила грязный скандал на съемках "Давай поженимся"
15:05
Какие звезды признавались в любви к России
14:35
После разрыва с невестой Тимати подарил кольцо другой (видео)
14:03
Малахов отказался работать с Галкиным
13:44
Политический хаос грозит Тунису катастрофой
13:35
В Грузии разбился автобус с российскими туристами
13:22
Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
12:56
Исхудавший Якубович перестал жить с женой
12:31
Медведева закрутила роман с финалистом шоу "Голос"
12:00
Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России
11:39
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
10:56
Посягнувшего на деньги любовницы Джигурду жестко осадили
10:30
"Ночные волки" погорели на ограблении завода
10:19
Сын прилюдно унизил Таисию Повалий
09:58
Любовный гороскоп на июль 2018 года
09:30
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
19:10
Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018
18:33
"Теперь счастлива": Энистон закрутила роман с голливудским режиссером
17:51
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
17:32
Пышнотелая красотка показала все
17:12
Наследник вынужден скрывать родство с Эппле
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
Черышев разрыдался после фантастической победы России
"Да просто повезло": известный футболист осудил Черчесова за игру с Испанией
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
Спорт

Украина бьется в истерике после ошеломительной победы России на ЧМ-2018

Фото: GLOBAL LOOK press/Eduard Kislinsky
Разгром сборной Испании и выход России в четвертьфинал мирового первенства по футболу стал трагедией для многих недоброжелателей нашей страны. Многие высмеивают тактику игры нашей сборной по футболу и ее тренера Станислава Черчесова. 
прочитано 5448 раз

Украинские издания с удовольствием перепечатывают и смакуют критику в адрес российских футболистов. Наставника поддели за использованную манеру игры в поединке.

ПО ТЕМЕ

Любимчик Абрамовича брызнул ядом в российских футболистов

"Да просто повезло": известный футболист осудил Черчесова за игру с Испанией

 Сборная России по футболу

Сборная России по футболу ЧМ-2018

"Примененная тактика игры в три слабых защитника принесла куда больше плодов, нежели действия в два слабых. Выкатив к своим воротам здоровенный красный автобус, усатый кондуктор добился-таки своего, с Божьей помощью дотянув до серии пенальти, в которой милость Всевышнего снизошла на Игоря свет Владимировича", - цитирует авторов Telegram-канала "ЭкСпорт" "Обозреватель".

По их словам, они уже не удивятся, если Россия выйдет в финал. "Россия в четвертьфинале – это причина не для радости, а для расследования", "Жена говорит: "Я не удивлюсь, если Россия выиграет чемпионат мира, не умея играть в футбол, но шуруя баблом", – пишут в соцсетях украинцы.

Примечательно, что раскритиковали российскую сборную не только украинцы. Остался недоволен игрой соотечественников и российский музыкант Юрий Лоза. Артист заявил, что футболистам помогла родная земля. Он считает, что на успех повлияли молитвы болельщиков.

"Такой матч, как этот, будут показывать футбольным фанатам в аду. Он получился длительный, муторный, утомительный. Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время. Выиграли только за счет пенальти", – цитирует Лозу РИА Новости. По его словам, сборная, которая не ударяет по воротам, не должна выигрывать.

Как ни странно, за российских футболистов вступилась гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко Екатерина Чаус на своей странице в Facebook. Она поздравила сборную России с победой над Испанией.

После публикации поста на Екатерину Чаус обрушилось море критики. "За позицию она не достойна оставаться в Украине! С таких мелочей начинается предательство своей страны!", "Как можно такое писать то?! Россия Украине враг! Вот дуры тупые", "Вы совесть вообще имеете? Или забыли о таком понятии (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – выплеснули свое возмущение на соотечественницу украинцы.

Автор: Валерия Нарская2 июля 2018, 11:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лев Троцкий
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Беременная Кудрявцева билась в припадке на глазах у сотен людей
Лазарева с ребенком втравили в отвратительный гей-скандал
Страдающая Елизавета II отказалась от операции
"Нужно срочно что-то делать, иначе конец": известная актриса сообщила о раке

Проишествия

Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае

Lifestyle

Обколотых наркотой сыновей главы государства нашли без чувств в стрип-клубе
Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Шоу-бизнес

Лада Дэнс ужаснула своим изменившимся лицом

Артистка обнародовала свежую фотографию
Шоу-бизнес

Рудковская откровенно о кровавом месиве в семье Кержакова

Продюсер ответила на критику со стороны общественности
Шоу-бизнес

Лазарева с ребенком втравили в отвратительный гей-скандал

Певца просят избавить мальчика от грязи
Шоу-бизнес

"Нужно срочно что-то делать, иначе конец": известная актриса сообщила о раке

Артистка дала откровенное интервью

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на июль 2018 года
Астрологический прогноз со 2 по 8 июля 2018 года
Любовный гороскоп на июль 2018 года
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост

Фоторепортажи

"Спасибо, Путин!": россияне громко отпраздновали триумф сборной на ЧМ
Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
Какие звезды признавались в любви к России
Пышнотелая красотка показала все

Спорт

России предрекли победу в четвертьфинале ЧМ-2018
"Новый герой России": тайны личной жизни Игоря Акинфеева
"Играйте так, как мы за вас жрем": самые колоритные фанаты побили Акинфеева
Боярский онемел после выигрыша России на ЧМ-2018

Регионы

Бесстыжая парочка занялась сексом на детской площадке (видео)
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru