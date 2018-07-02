Любимчик Абрамовича брызнул ядом в российских футболистов

Испанский полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. По мнению чемпиона мира по футболу, россияне были слабее соперника.

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