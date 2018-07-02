Любимчик Абрамовича брызнул ядом в российских футболистов
Подопечный миллиардера и хозяина "Челси" Романа Абрамовича поделился впечатлениями от разгрома сборной Испании от России. Исход игры стал для него полной неожиданностью.
"У меня нет слов... Ожидал другого матча… Я увидел у российской команды план, который сработал. Этот план заключался в том, чтобы дотянуть до серии пенальти и молиться", – заявил Фабрегас в эфире "Би-би-си".
По его мнению, сборная Испании должна была пройти как минимум в полуфинал. Футболист признался: он расстроен тем, что приходится видеть печальные лица своих друзей.
Высказался по поводу краха команды Испании и ее капитан Серхио Рамос. В плане тактики конкурента он придерживается такой же позиции, как и Фабрегас.
"Вылет с чемпионата мира всегда воспринимается болезненно. Сборная России ждала серии пенальти. Это был их единственный шанс. При этом могу сказать, что горжусь нашей командой", – передает слова Рамоса в Twitter Федерация футбола Испании.
�� @SergioRamos para @telecincoes: "Siempre que te echan de un Mundial es doloroso".— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 июля 2018 г.
"Se han esperado a los penaltis, era la única forma que nos podían atacar".
"Como capitán estoy muy orgullos de todo el trabajo del equipo".
"Hay equipo para seguir soñando".
Как писали Dni.Ru, 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал Чм-2018. Исход игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 мск.
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