"Прекрасная неожиданность": Запад в восторге от победы России над испанцами

Западные журналисты не перестают восхвалять выход России в четвертьфинал ЧМ-2018. При этом испанских футболистов после прошедшего состязания эксперты подвергли жесткой критике.

Mediotiempo пишет, что в Москве произошло чудо, когда в серии пенальти Россия выбила Испанию с чемпионата мира в игре за выход в четвертьфинал турнира. "Для российской сборной во время московской битвы произошло настоящее чудо! Хозяин чемпиона совершенно неожиданно в серии пенальти устранил Испанию – одного из главных претендентов на Кубок мира", – сказано в публикации.

Немецкие аналитики убеждены, что, когда россияне в напряженном матче одолели испанцев, произошла "прекрасная неожиданность". "Прекрасная неожиданность: российская команда разгромила сборную Испании в напряженном матче 1/8 финала", - написало издание Spiegel.

В частности, эксперты отметили блистательную игру Игоря Акинфеева на прошедшем поединке. "Акинфеев отразил два мяча – от Коке и Яго Аспаса, чтобы вывести хозяев турнира в четверть финала. После геройства российского голкипера "Красная фурия" отправилась паковать чемоданы", – сказано в статье.

Издание Heute добавило, что подопечные Черчесова одержали сенсационную победу. "Россия сенсационно прорвалась в четвертьфинал. Сборная победила "Красную фурию" в серии пенальти 5:4. Фавориты "погибают" один за другим на чемпионате мира по футболу", – отметил журналист.

А вот испанской сборной сильно досталось от соотечественников. "Россия продемонстрировала уважение испанской атаке, казавшейся отточенной годами. Но на самом деле ничего этого не было, а была какая-то дворовая тактика с исполнением пещерного уровня. Россия ждала серии пенальти, совсем не боясь этой лотереи. И использовала свой шанс. С первого дня мундиаля Испания была неузнаваемой – испуганной, без присущей ей солидности, без веры в себя. Что теперь остается? Жить воспоминаниями", – резюмировал западный специалист.

Напомним, что сборная Испании отправляется домой после поражения от россиян в матче 1/8 финала ЧМ-2018, который состоялся 1 июля на московском стадионе "Лужники". Основное и дополнительное время команды сыграли вничью – 1:1, в серии пенальти россияне оказались сильнее – 3:4.