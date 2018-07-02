"Да просто повезло": известный футболист осудил Черчесова за игру с Испанией

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России по футболу над Испанией на ЧМ-2018. Он заявил, что наши спортсмены играли плохо.

По словам Андрея Канчельскиса, до мирового первенства по футболу российская сборная уступила практически всем сильным командам. Он считает, что соперники нашей сборной попались довольно слабые.

"Если бы мы вообще не вышли из такой группы, можно было бы тогда заканчивать с футболом. Саудовская Аравия – детский сад. Египет – средняя команда", – цитирует спортсмена Sports.ru. Канчельскис добавил, что россияне должны делать выводы по матчам с Уругваем и Испанией.

Футболист не раз говорил, что бывший вратарь Черчесов не может тренировать сборную. И сейчас он уверен, что в поединке с Испанией многое зависело от везения. "Испанцы владели мячом… Получается, весь матч защищались, выбивали мяч на трибуны… Если вам нравится такой футбол – пожалуйста. Мне не нравится", – заявил Андрей Канчельскис.

"Пока он меня ничем не удивил… С Испанией во многом повезло… Ну что Черчесов мне доказал? Что поставил "автобус"? И что дальше? Я бы тоже так поставил "автобус", – озвучил свое мнение о тренере российской сборной спортсмен. Отметим, "автобус" на футбольном сленге обозначает сверхосторожную оборонительную тактику, при которой почти все полевые игроки используются на своей половине поля, а атаки отсутствуют, что позволяет забить гол лишь в случае контратаки или редкой атаки.

Напомним, 1 июля сборная России в игре 1/8 ЧМ-2018, которая проходила на стадионе "Лужники" в Москве, победила сборную Испании. Исход матча решила серия пенальти.