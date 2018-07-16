"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал свой эмоциональный всплеск из-за провокации Pussy Riot во время финального матча ЧМ-2018. Спортсмен признался, что единственным его желанием в тот момент было вышвырнуть нарушителя порядка за пределы игрового поля.



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