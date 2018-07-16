"Я был взбешен": хорватский футболист разорвал провокатора из Pussy Riot
По словам Ловрена, "он вышел из себя, потому что <...> игроки сборной Хорватии играли в хорошем темпе". "Мы показывали хороший футбол, а затем матч прервался. Я был взбешен, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона", – признался спортсмен.
Речь идет о нашумевшем инциденте на финальном матче ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии, который был прерван на несколько секунд. В начале второго тайма при счете 2:1 в пользу французов четверо активистов Pussy Riot выскочили на поле в форме сотрудников полиции.
Один из них подбежал к Ловрену, после чего хорват повалил провокатора на землю. Всех нарушителей увели с поля, и матч продолжился, передает Daily Mail.
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен объяснил свое поведение в финале ЧМ-2018, когда на поле выбежали активисты Pussy Riot в полицейской форме— Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 16 июля 2018 г.
«Я вышел из себя, потому что в этот момент мы играли в хорошем темпе. "....так,что Хорватия проиграла из-за Pussy Riot pic.twitter.com/0i4dlSRRqS
Стало известно, что сотрудники полиции, дежурившие в "Лужниках" во время футбольного матча, не виноваты, что участники группы Pussy Riot прорвались на поле. За этот инцидент ответят ФСО и ФСБ.
Хорватский футболист не оценил перфоменс pic.twitter.com/oBbnM3djg9— XS (@RPcreator) 15 июля 2018 г.
Вопросы могут возникнуть лишь к заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ЦАО полковнику Юрию Здоренко. На видеосъемке, опубликованной в Сети, полицейский в грубой форме общается с задержанными.
Напомним, что финал ЧМ-2018 завершился победой французов со счетом 4:2. Трехцветные завоевали Кубок мира второй раз в истории.
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