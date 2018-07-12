Как Медведевой живется с канадским геем

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о жизни в Торонто. В Канаду она переехала для тренировок со специалистом Брайаном Орсером.

Девушка заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто. Однако она еще не до конца привыкла к местному менталитету.

Медведева призналась, что для нее необычно, что все люди там практически всегда улыбаются. "Когда ты встречаешь кого-то, то у тебя обязательно спросят: "Как дела? Как твой день?". Это очень необычно, но я думаю, что это даже лучше для тренировок, здесь мне спокойнее", – рассказала фигуристка в интервью Youtube-каналу производителя коньков John Wilson Blades.

Кроме того, Евгения сравнила тренировочный режим в России и Канаде. По ее словам, в Торонто все обстоит по-другому: тренировки происходят чаще, но на них уходит меньше времени. "Но это даже сложнее", – добавила она.

Напомним, что в мае этого года Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Фигуристка переехала в Торонто. Работать она решила с канадским наставником-гомосексуалистом Брайаном Орсером. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию.

Как писали Dni.Ru, на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала обладательницей двух серебряных наград. Ее соперница Загитова взяла золото в женском одиночном катании.