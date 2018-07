У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак

На Играх-2018 в Пхенчхане 35-летняя спортсменка завоевала золото. В составе сборной США она стала лучшей в командном спринте.

Однако пока, к сожалению, о лыжных гонках Киккан придется забыть. "Недавно врачи диагностировали у меня рак груди. Несмотря на то что болезнь была выявлена на ранней стадии, а медики дают оптимистичные прогнозы, это изменит мою жизнь в ближайшие месяцы", – написала Рэндалл в соцсети.

The color pink has taken on a new chapter in my life as I was recently diagnosed with breast cancer. Although we caught it early and the prognosis is good, my life will change quite a bit in the coming months. Please check https://t.co/b4sNiAxtT6 for updates :) #Kikkanimal pic.twitter.com/SQEeJAXaFV