У 35-летней олимпийской чемпионки нашли рак
На Играх-2018 в Пхенчхане 35-летняя спортсменка завоевала золото. В составе сборной США она стала лучшей в командном спринте.
Однако пока, к сожалению, о лыжных гонках Киккан придется забыть. "Недавно врачи диагностировали у меня рак груди. Несмотря на то что болезнь была выявлена на ранней стадии, а медики дают оптимистичные прогнозы, это изменит мою жизнь в ближайшие месяцы", – написала Рэндалл в соцсети.
The color pink has taken on a new chapter in my life as I was recently diagnosed with breast cancer. Although we caught it early and the prognosis is good, my life will change quite a bit in the coming months. Please check https://t.co/b4sNiAxtT6 for updates :) #Kikkanimal pic.twitter.com/SQEeJAXaFV— Kikkan Randall (@kikkanimal) 11 июля 2018 г.
Ранее, в мае этого года, в возрасте 33 лет скончалась немецкая пловчиха Даниэла Самульски. Ее убил рак брюшной полости. Из-за болезни она завершила спортивную карьеру в 2011 году. У двукратной чемпионки Европы по плаванию остались двое маленьких детей.
Как писали Dni.Ru, в ноябре прошлого года рак стал причиной смерти и 49-летней знаменитой теннисистки Яны Новотны. Победительница Уимблдона умерла в Чехии в кругу семьи в своем доме.
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