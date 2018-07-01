Черчесов объяснил сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира
Наставник национальной команды уверен, что высокого класса футболистов не всегда достаточно,"Испания сильнее нас, но это ни о чем не говорит. Надо было правильную тактику подобрать", – заявил он.
Специалист отметил, что перед командой стояла задача быть готовым к 120 минутам напряженного противостояния. "Мы уже играли с Испанией. Когда человек знает, что его ждет, то внутренне ко всему готов", – добавил Черчесов.
При этом сборная России серию пенальти не отрабатывала во время тренировок. Готов к такому развитию событий бsk только основной форвард команды. "Пенальти не репетировали. Репетировал только Дзюба. Почему-то в воротах", – отметил тренер в беседе с корреспондентом телеканала "МАТЧ!".
Черчесов заявил, что теперь игроков ждет длительный период восстановления. Возможно, не все члены сборной смогут снова выйти на поле в битве за выход в полуфинал.
1 июля 2018 г.
"Жирков, боюсь, провел последний матч на турнире, он и так вышел с больной ногой, отыграл тайм, потом сказались проблемы", – сказал наставник корреспонденту портала "Чемпионат".
Объяснил Черчесов и решение заменить во втором тайме Артема Дзюбу. "Хотели быстрого нападающего ввести, потому что испанцы владели мячом очень близко к нашей штрафной. Там ещё пять минут – гол. Лучше уж на секунду раньше, чем на пять минут позже", – философски рассудил он.
Артем Дзюба после матча!! pic.twitter.com/AjM4BhmWvO— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Напомним, что сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. Как писали Dni.Ru, исход матча решила серия пенальти.
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