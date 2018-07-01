Черчесов объяснил сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира

Главный тренер Сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу победы в матче с Испанией на чемпионате мира. По его словам, все дело в тактике.

Наставник национальной команды уверен, что высокого класса футболистов не всегда достаточно,"Испания сильнее нас, но это ни о чем не говорит. Надо было правильную тактику подобрать", – заявил он.

Специалист отметил, что перед командой стояла задача быть готовым к 120 минутам напряженного противостояния. "Мы уже играли с Испанией. Когда человек знает, что его ждет, то внутренне ко всему готов", – добавил Черчесов.

При этом сборная России серию пенальти не отрабатывала во время тренировок. Готов к такому развитию событий бsk только основной форвард команды. "Пенальти не репетировали. Репетировал только Дзюба. Почему-то в воротах", – отметил тренер в беседе с корреспондентом телеканала "МАТЧ!".

Черчесов заявил, что теперь игроков ждет длительный период восстановления. Возможно, не все члены сборной смогут снова выйти на поле в битве за выход в полуфинал.

"Жирков, боюсь, провел последний матч на турнире, он и так вышел с больной ногой, отыграл тайм, потом сказались проблемы", – сказал наставник корреспонденту портала "Чемпионат".

Объяснил Черчесов и решение заменить во втором тайме Артема Дзюбу. "Хотели быстрого нападающего ввести, потому что испанцы владели мячом очень близко к нашей штрафной. Там ещё пять минут – гол. Лучше уж на секунду раньше, чем на пять минут позже", – философски рассудил он.

Напомним, что сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира. Как писали Dni.Ru, исход матча решила серия пенальти.