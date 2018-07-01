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Спасший сборную Акинфеев сделал признание

Игорь Акинфеев. Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Вратарь сборной России, капитан команды Игорь Акинфеев рассказал о том, что чувствует после великолепной победы над испанцами. По словам голкипера, он ощущает радость и опустошение. 
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Акинфеев отметил, что на протяжении всего второго тайма и в дополнительные тридцать минут игрового времени команда оборонялась и старалась не пропустить гол в свои ворота. "Чего греха таить, надеялись на пенальти, потому что против Испании всегда тяжело играть", – сказал вратарь в эфире программы "Все на матч" на телеканале "Матч-ТВ". 

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Он выразил благодарность болельщикам, которые на протяжении всей игры горячо поддерживали футболистов. "Я уже перед турниром много раз говорил, что мы должны объединиться. Думаю, мы это сделали", – подчеркнул голкипер российской сборной. 

По его словам, игра в целом получилась увлекательной. В комментарии изданию "Чемпионат.com" Акинфеев отметил, что наши футболисты старалась атаковать, однако добавил, что ни одна команда не может проводить много времени в атаке с "Красной Фурией", как называют команду Испании. 

В свою очередь, первый тренер Игоря Акинфеева Вячеслав Чанов ответил критикам голкипера. "Сегодня он опустил всех критиканов, похоронить их не удастся", – сказал тренер. 

Сборная России в игре 1/8 чемпионата мира, которая состоялась 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве, одержала волевую победу над сборной Испании. После окончания основного времени счет на табло был 1:1. "Красная Фурия" отчаянно пыталась атаковать, но так и не смогла сломить надежную оборону нашей команды. Ничего не решило и дополнительное время. 

Исход сумасшедшей по накалу игры решила серия послематчевых пенальти. Благодаря тому, что Игорь Акинфеев отбил один мяч, а все российские футболисты реализовали свои пенальти, наша сборная смогла обыграть испанцев и оформить себе путевку в четвертьфинал. 

Автор: Иван Поляков1 июля 2018, 20:52
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Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала

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