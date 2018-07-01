Назван состав сборной России на матч с Испанией

Стал известен состав сборной России на матч с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Информация была опубликована на официальном аккаунте российских спортсменов в Twitter.
Состав @TeamRussia на матч @FIFAWorldCup с @SeFutbol #ЧМ2018 #ВместеМыКоманда #esprus pic.twitter.com/gLo7aFQfTp— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Отметим, не все фанаты футбола остались довольны выбором главного тренера сборной Станислава Черчесова. Пользователи Сети выразили уверенность, что на столь ответственную игру он мог бы тщательнее отобрать игроков.
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