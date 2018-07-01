Назван состав сборной России на матч с Испанией

Стал известен состав сборной России на матч с командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Информация была опубликована на официальном аккаунте российских спортсменов в Twitter.

Отметим, не все фанаты футбола остались довольны выбором главного тренера сборной Станислава Черчесова. Пользователи Сети выразили уверенность, что на столь ответственную игру он мог бы тщательнее отобрать игроков.