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Спорт

Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России

Криштиану Роналду. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius
Групповой этап чемпионата мира завершился, наступает стадия плей-офф. Теперь после каждой игры одна из команд будет выбывать из борьбы за кубок. Жарким субботним вечером в Сочи на стадионе "Фишт" в 1/8 финала предстояло сразиться сборным Португалии и Уругвая. 
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В этом матче сложно было выделить фаворита. Уругвай играл не столь ярко, но одержал 3 победы в 3-х матчах и не пропустил ни одного мяча. Португалия выдала триллер в первом матче с Испанией (3:3 и хет-трик Роналду), обыграла 1:0 Марокко и не очень уверенно сыграла с Ираном – ничья 1:1 с обоюдными шансами. Букмекеры мизерное преимущество отдавали Португалии.

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Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018

 Сборная Португалии по футболу

Сборная Португалии по футболу ЧМ-2018

Дополнительной интригой могло быть и то, что победитель этой пары в 1/4 финала должен был сразиться с победителем матча Аргентина – Франция. Тогда бы Роналду и Месси могли бы в очном противостоянии выяснить, чья сборная сильнее. Но за пару часов до начала этой игры Аргентина в драматичном матче проиграла 3:4 и выбыла из турнира. Месси с товарищами поехал собирать чемоданы.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Перед матчем самой большой сложностью оказалось найти в фанзоне португальских болельщиков. Они как будто растворились в море фанатов Уругвая. При этом в этом море время от времени всплывали болельщики Мексики, Бразилии, Колумбии и даже Перу, но португальцы как сквозь землю провалились. Впрочем, уже на стадионе они нашлись, но были в абсолютном меньшинстве. Удивительно, что из далекой Южной Америки в Россию приехало намного больше фанатов, чем из Европы.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

С первых минут сборная Уругвая стала производить очень сильное впечатление. Схема 4-4-2, организованная оборона и два великолепных и отлично дополняющих друг друга форварда – Суарес и Кавани. Они и соорудили первый гол на 7-й минуте – первый мягко навесил с угла штрафной, а второй расстрелял вратаря сильным ударом головой.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

После забитого мяча Уругвай отошел назад и отдал мяч Португалии. Но чемпионы Европы толком и не знали, что с этим мячом делать. Эшелонированная оборона южноамериканцев не позволяла создавать моменты у своих ворот, удары Роналду блокировались, а Кавани и Суарес старались при возможности оказывать давление на португальских защитников. В первом тайме каждая из команд пробила по опасному штрафному – удар Суареса отбил вратарь, а Роналду попал в стенку.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Такой ход матча полностью устраивал Уругвай: и стало казаться, что уже с конца первого тайма они начали немного тянут время. Анекдотично выглядел Суарес, который минуты две лежал на газоне в попытке обратить на себя внимание арбитра. Но стоило в паузе подбежать к нему врачам, он вскочил и продолжил играть, будто ничего и не было.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Начало второго тайма не предвещало ничего нового. Португалия продолжила владеть мячом, Уругвай так же оборонялся. Стало казаться, что единственный шанс Португалии – стандартное положение. Так и случилось! На 55-й минуте после розыгрыша углового последовал навес в штрафную, и Пепе вколотил мяч в сетку. 1:1, интрига возродилась!

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Португалия с новыми силами насела на ворота соперника и стало казаться, что может дожать Уругвай, но через 7 минут после забитого гола пропустила быструю атаку на свои ворота. Бентакур сделал аккуратную передачу на Кавани, и тот шикарным ударом в дальний угол отправил мяч в сетку. Левая половина стадиона (где сидело большинство южноамериканских болельщиков) взорвалась от счастья! Есть дубль!

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

После пропущенного гола игра пошла на одном дыхании, почти без середины поля, с обоюдными атаками. На 70-й минуте в борьбе в своей штрафной Эдинсон Кавани получил травму и захромал. И тут случился самый трогательный момент матча. Криштиану Роналду по-джентльменски приобнял Кавани и помог тому покинуть поле.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

После травмы Кавани Уругвай стал подсушивать игру, сбивать темп. Португалия же наоборот, насела на ворота соперника, совершила несколько опасных подходов, но по-настоящему голевыми эти моменты нельзя было назвать. Уругвай продолжал так же качественно обороняться, как на протяжении всего матча, плюс пару раз убегал в контр-атаки и мог увеличить преимущество. В самом конце матча пара спорных судейских решений привела даже к некоторым потасовкам. Эмоции зашкаливали. Судья даже показал желтую карточку Роналду.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Уже в компенсированное время в чужую штрафную бросился вратарь португальцев Руй Патрисиу, но это не спасло.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

Уругвай был сильнее и абсолютно по делу прошел дальше. Очень мощная и организованная команда. В 1/4 финала их ждет Франция. И сложно сказать, кто будет фаворитом в этой паре, особенно, если к игре успеет поправиться Кавани. А Месси с Роналду если и встретятся в России, то только в аэропорту.После матча фанзона перед стадионом "Фишт" превратилась в карнавал уругвайских болельщиков. С песнями, танцами, плясками, играми. Они заслужили этот праздник.

Фото: Dni.Ru/Петр Козлов

1 июля 2018, 12:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роналду "испугался" российских футболистов

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