Сборная Португалии по футболу ЧМ-2018

Сборная Португалии по футболу считается одной из ведущих мировых команд в этом виде спорта. Болельщики возлагают большие надежды на их игру на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Свое выступление на ЧМ португальские спортсмены начинают в группе B.

Любителю футбола считают португальских футболистов одними из главных претендентов на первое место в чемпионате мира в 2018 году. Тренирует команду Фернанду Сантуш.

В команду вошли:

Вратари - Антони Лопеш, Антониу Алберту Баштуш Пимпарел, Руй Педру душ Сантуш Патрисиу.

Защитники - Бруну Эдуарду Регуфи Алвеш, Жозе Мигел да Роша Фонте, Мариу Руй Силва Дуарте, Кеплер Лаверан Лима Феррейра (Пепе), Рафаэл Аделину Жозе Геррейру, Рикарду Домингуш Барбоза Перейра, Рубен Диас, Седрик Рикарду Алвеш Суареш.

Полузащитники - Адриен Себастьян Перрушет Силва, Бернарду Мота Вейга де Карвалью-и-Силва, Бруну Мигель Боржес Фернандеш, Вильям Силва ди Карвалью, Гонсалу Мануэл Ганшинью Гедеш, Желсон Дани Баталья Мартинш, Жуан Мариу Навал да Кошта Эдуарду, Жоау Филипе Ирия Сантуш Моутинью, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Рикарду Андраде Куарежма Бернарду.

Нападающие - Андре Мигел Валенте да Силва, Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.

Матчи сборной Португалии на ЧМ-2018

15 июня, 21:00 мск. Португалия - Испания. Стадион "Фишт", Сочи.

20 июня, 15:00 мск. Португалия - Марокко. Стадион "Лужники", Москва.

25 июня, 21:00 мск. Иран - Португалия. Стадион "Мордовия Арена", Саранск.