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Сборная Португалии по футболу

ЧМ-2018
Сборная Португалии по футболу

Сборная Португалии по футболу считается одной из ведущих мировых команд в этом виде спорта. Болельщики возлагают большие надежды на их игру на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Свое выступление на ЧМ португальские спортсмены начинают в группе B.

Любителю футбола считают португальских футболистов одними из главных претендентов на первое место в чемпионате мира в 2018 году. Тренирует команду Фернанду Сантуш.

В команду вошли:

Вратари - Антони Лопеш, Антониу Алберту Баштуш Пимпарел, Руй Педру душ Сантуш Патрисиу.

Защитники - Бруну Эдуарду Регуфи Алвеш, Жозе Мигел да Роша Фонте, Мариу Руй Силва Дуарте, Кеплер Лаверан Лима Феррейра (Пепе), Рафаэл Аделину Жозе Геррейру, Рикарду Домингуш Барбоза Перейра, Рубен Диас, Седрик Рикарду Алвеш Суареш.

Полузащитники - Адриен Себастьян Перрушет Силва, Бернарду Мота Вейга де Карвалью-и-Силва, Бруну Мигель Боржес Фернандеш, Вильям Силва ди Карвалью, Гонсалу Мануэл Ганшинью Гедеш, Желсон Дани Баталья Мартинш, Жуан Мариу Навал да Кошта Эдуарду, Жоау Филипе Ирия Сантуш Моутинью, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Рикарду Андраде Куарежма Бернарду.

Нападающие - Андре Мигел Валенте да Силва, Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.

Матчи сборной Португалии на ЧМ-2018

15 июня, 21:00 мск. Португалия - Испания. Стадион "Фишт", Сочи.

20 июня, 15:00 мск. Португалия - Марокко. Стадион "Лужники", Москва.

25 июня, 21:00 мск. Иран - Португалия. Стадион "Мордовия Арена", Саранск.

Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России

Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России
Групповой этап чемпионата мира завершился, наступает стадия плей-офф. Теперь после каждой игры одна из команд будет выбывать из борьбы за кубок. Жарким субботним вечером в Сочи на стадионе "Фишт" в 1/8 финала предстояло сразиться сборным Португалии и Уругвая.  В этом матче сложно было выделить фаворита.

Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад (видео)

Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад
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Роналду поставил на место футболиста сборной России

Роналду поставил на место футболиста сборной России
На стадионе "Лужники" завершился матч между сборными Португалии и Марокко. Благодаря голу в ворота соперников Криштиану Роналду обогнал игрока сборной России Дениса Черышева в гонке бомбардиров чемпионата мира 2018 года. Болельщики успели заметить, что сборная России показывает впечатляющие результаты на своем домашнем чемпионате мира.

Московские геи поцапались за грязную простыню Криштиану Роналду

Московские геи поцапались за грязную простыню Криштиану Роналду
Один из самых красивых и успешных футболистов планеты Криштиану Роналду – частый гость в Москве. В прошлом году он прилетал для участия в Кубке конфедераций, а 9 июня прибыл в Россию для игры на ЧМ по футболу. Увидеть вблизи легендарного Роналду за пределами стадионов (на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет теперь в Москве 20 июня и в Саранске 25 июня) в этот раз будет сложно.

Соперники России готовят драку на чемпионате мира

Соперники России готовят драку на чемпионате мира
Второй день ЧМ-2018 обещает быть волнительным и захватывающим. 15 июня за спортивную репутацию будут биться в Екатеринбурге наши главные конкуренты – сборные Уругвая и Египта, в Сочи поборются Португалия и Испания, а в Санкт-Петербурге силами померятся Иран и Марокко.  Египет – Уругвай (15:00, Екатеринбург) Букмекеры считают южноамериканскую команду фаворитом.

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