Земфиру вышвырнули с ЧМ-2018

Известная российская исполнительница Земфира огорчила фанатов печальным известием. Она сообщила на своей страничке в Instagram, что ее выступления в Калининграде и Нижнем Новгороде, посвященные чемпионату мира по футболу, отменены.



Певица отметила, что это произошло по независящим от организаторов причинам. По ее словам, отмена связана именно с категорическим запретом на любые культурно-массовые мероприятия в период проведения чемпионата мира по футболу.

Земфира написала в своем Instagram, что занимающаяся организационными вопросами компания проводила встречи с представителями администраций и силовых ведомств. Она добавила, что были достигнуты договоренности, а билеты к тому моменту уже поступили в продажу. Однако на днях звезда получила ответ, что ее выступления в Калининграде и Нижнем Новгороде не представляются возможными.

Ранее певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях FIFA. В ответ артистка назвала представителей организации "футболобандеровцами".

Напомним, что в феврале 2016 года Земфира выступала во Дворце спорта в Нижнем Новгороде. После этого она решила больше не ездить в туры. "Это последний тур. Не хотела этим спекулировать", – заметно нервничая, призналась певица нижегородцам. Свое решение она не объяснила.