Ветлицкая сделала громкое заявление после выходки Земфиры
С середины зимы по Сети бродит видео, в котором певица Земфира Рамазанова исполняет бессмертный хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза". Также в ролике отметились светская львица Светлана Бондарчук и подруга Земфиры, режиссер и актриса Рената Литвинова. Запись сделана благодаря искусному монтажу, поэтому внимательный зритель может услышать и партии Натальи Ветлицкой.
Спустя почти полгода артистка отреагировала на перепевку. "Приятно. Вот с этого момента я официально настоящая легенда. Спасибо, прекрасная Земфира! Возвращение к истокам", – сделала громкое заявление Ветлицкая на своей официальной странице в Facebook. Певица опубликовала ссылку на видео, чтобы любой желающий смог насладиться обновленной версией хита.
Реакция подписчиков последовала тут же. Не остались в стороне и знаменитости. Скандально известная экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская коротко написала: "Эталон". С ней согласилась актриса Алика Смехова: "Класс!"
Один из подписчиков подчеркнул: "Придется и тебе – про трещинки". Ветлицкая на это ответила: "Необязательно. Можно и про Лондон". Поклонники пришли в восторг от такой перспективы. "О! Давай про Лондон, пожалуйста!", "Да, про Лондон в исполнении Натальи будет нереально проникновенно", – высказались фанаты. Ветлицкая пообещала: "В регги сделаю".
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