Российских футболистов опозорили перед ЧМ-2018

На официальном сайте Международной федерации футбола опубликован свежий рейтинг сборных. Россия оказалась последней среди участников ЧМ-2018, заняв 70-е место.



Сборная России опустилась на рекордно низкое для себя место в рейтинге FIFA. Наша команда расположилась между Гвинеей и Македонией и стала слабейшей из тех, кто примет участие в чемпионате мира – 2018.

Стоит отметить, что сборные Саудовской Аравии и Панамы, которые считаются главными аутсайдерами турнира, заняли 67-ю и 55-ю строчки соответственно. На первом месте значится действующий чемпион мира Германия, на втором – Бразилия, на третьем – Бельгия.

В первую десятку также вошли Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили и Испания. Худшими сборными в мире являются Теркс и Кайкос, Ангилья, Багамы, Эритрея, Сомали и Тонга, сообщает официальный сайт FIFA.

Dni.Ru писали, что сборная России стала третьей в истории футбола командой – хозяйкой чемпионата мира, которой не удалось одержать ни одной победы в матчах в год проведения мундиаля. Отечественные игроки повторили антирекорд команд Уругвая и Италии 1930 и 1934 годов соответственно.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.