Защитник сборной России пригрозил укусить Суареса на ЧМ-2018
Во время интервью у спортсмена спросили, не боится ли он укусов нападающего Луиса Суареса в матче с Уругваем. Илья Кутепов ответил, что в случае необходимости готов сам укусить его.
Россиянин заявил, что знает, "как остановить нападающего английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха". По его словам, защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, после столкновения с которым Салах получил серьезную травму, показал способ противостояния игроку.
Кутепов отметил, что морально готов к соревнованиям с мастерами мирового футбола. Он убежден, что состязания с сильнейшими игроками позволят ему вырасти в профессиональном плане, пишет Sports.ru.
Стоит отметить, что одно из высказываний Кутепова вызвало негодование российских болельщиков. Он признался, что не сможет назвать ни одного из футболистов сборной Саудовской Аравии, с которой российской команде предстоит сыграть.
"Ни одного футболиста саудитов не знает! Неделя до важнейшего матча, а соперник даже не изучался! Действительно толковая подготовка..." – отреагировал на это заявление один из пользователей Сети.
Напомним, что в ходе встречи Италия – Уругвай на ЧМ-2014 нападающий южноамериканцев Луис Суарес при борьбе в штрафной укусил за плечо защитника "Скуадры адзурры" Джорджо Кьеллини. Его дисквалифицировали на девять матчей сборной и на четыре месяца отстранили от любой связанной с футболом деятельности.
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