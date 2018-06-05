Не смогли: сборная огорчила Россию перед стартом ЧМ-2018
Россияне открыли счет на 35-й минуте матча. С передачи Алана Дзагоева гол забил Александр Самедов. Дзагоев благодаря коллективному прессингу отобрал мяч у соперника. Последовала передача Самедову, и полузащитник "Спартака" в касание пробил над турецким голкипером.
На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной России. Во втором тайме игра стала более жесткой. За 10 минут судья трижды показал желтую карточку. У россиян – Алану Дзагоеву и Юрию Жиркову.
А на 71 минуте матча Турция сравнивает счет – 1:1. Малли выскочил на заброс, воспользовавшись дырой в обороне сборной России. Далее Юнус сместился к штрафной и из-под Игнашевича пробил в левый угол. Игорь Акинфеев до мяча не дотянулся.
Wolfsburgs Yunus Malli gelingt der Ausgleich für die Türkei!— Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 5 червня 2018 р.
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Затем атаки россиян следовали одна за другой. К сожалению, завершения зрители не дождались. А тренер сборной России Станислав Черчесов был вне себя.
Рвёт и мечет pic.twitter.com/6UMYyqlAgO— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) 5 червня 2018 р.
Был голевой момент у Федора Смолова, который он создал себе сам. Защитники упустили Федора после классного заброса, лучший форвард "Краснодара" ушел от двух защитников и пробил мимо дальнего угла ворот. В концовке матча активнее были турки. Редкие атаки россиян не достигли цели. Матч окончился вничью – 1:1.
14 мая в Москве, на стадионе "Лужники" состоится матч открытия ЧМ-2018. Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.
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