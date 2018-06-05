Не смогли: сборная огорчила Россию перед стартом ЧМ-2018

Российских болельщиков 5 июня посетила надежда. В последнем контрольном матче перед ЧМ-2018 со сборной Турции российская команда вела со счетом 1:0. На перерыв фанаты ушли в приподнятом настроении. Однако футболисты довели игру лишь до ничьей.

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