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Не смогли: сборная огорчила Россию перед стартом ЧМ-2018

Станислав Черчесов. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Российских болельщиков 5 июня посетила надежда. В последнем контрольном матче перед ЧМ-2018 со сборной Турции российская команда вела со счетом 1:0. На перерыв фанаты ушли в приподнятом настроении. Однако футболисты довели игру лишь до ничьей.
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Россияне открыли счет на 35-й минуте матча. С передачи Алана Дзагоева гол забил Александр Самедов. Дзагоев благодаря коллективному прессингу отобрал мяч у соперника. Последовала передача Самедову, и полузащитник "Спартака" в касание пробил над турецким голкипером.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной России. Во втором тайме игра стала более жесткой. За 10 минут судья трижды показал желтую карточку. У россиян – Алану Дзагоеву и Юрию Жиркову.

А на 71 минуте матча Турция сравнивает счет – 1:1. Малли выскочил на заброс, воспользовавшись дырой в обороне сборной России. Далее Юнус сместился к штрафной и из-под Игнашевича пробил в левый угол. Игорь Акинфеев до мяча не дотянулся.

Затем атаки россиян следовали одна за другой. К сожалению, завершения зрители не дождались. А тренер сборной России Станислав Черчесов был вне себя.

 

Был голевой момент у Федора Смолова, который он создал себе сам. Защитники упустили Федора после классного заброса, лучший форвард "Краснодара" ушел от двух защитников и пробил мимо дальнего угла ворот. В концовке матча активнее были турки.  Редкие атаки россиян не достигли цели. Матч окончился вничью – 1:1.

14 мая в Москве, на стадионе "Лужники" состоится матч открытия ЧМ-2018. Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.

Автор: Андрей Евлампиев5 июня 2018, 20:55
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