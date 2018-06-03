Назван окончательный состав сборной России на чемпионате мира

На официальной странице сборной России по футболу был опубликован список из 23 спортсменов, которые вошли в окончательную заявку на участие в чемпионате мира. Еще пять футболистов, значившихся в расширенном составе сборной, в этот список не вошли. Согласно правилам, в заявку могут быть внесены изменения в случае, если игрок сборной получит травму. Однако сделать это можно не позднее чем за 24 часа до начала первой игры команды. Первый матч в рамках турнира российская сборная проведет с командой из Саудовской Аравии 14 июня.