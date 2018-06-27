Финал ЧМ-2018 предсказали более 20 лет назад

Футбольные болельщики обратили внимание на одну из серий популярного мультсериала "Симпсоны", в которой демонстрируется финал чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Мексики. Теперь многие на полном серьезе ждут, что именно эти команды встретятся в финале мундиаля.



Поклонники футбола ссылаются на эпизод "Симпсонов", который вышел на экраны в 1997 году. В нем показаны события вымышленного матча финала чемпионата мира, в котором встречаются сборные Португалии и Мексики. При этом неизвестно, какая из команд одержала победу по сценарию, так как матч заканчивается дракой между болельщиками.

Тем не менее многие фанаты "Симпсонов" уверены, что именно эти команды встретятся в финале текущего мундиаля. Эпизод одного из популярнейших мультсериалов привлек к себе внимание только сейчас, хотя с его выхода прошло уже несколько десятков лет. Это можно объяснить тем, что в далеком 1997 году не могли предположить, что команды Португалии и Мексики способны дойти так далеко по турнирной сетке главного футбольного первенства мира, передает Mashable.