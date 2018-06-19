Стал известен состав сборной России на матч с Египтом
Официальный Twitter сборной России по футболу публиковал
стартовый состав команды на матч группового этапа ЧМ-2018 с Египтом. По
сравнению с предыдущей игрой есть два изменения.
Вместо травмированного Алана Дзагоева выйдет Денис Черышев, а в атаке вместо Федора Смолова сыграет Артем Дзюба. Полностью состав россиян выглядит так: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Pharaohs #rus #RUSEGY #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/GUJbfKLefp— Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
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