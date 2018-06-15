Соперники России готовят драку на чемпионате мира

Второй день ЧМ-2018 обещает быть волнительным и захватывающим. 15 июня за спортивную репутацию будут биться в Екатеринбурге наши главные конкуренты – сборные Уругвая и Египта, в Сочи поборются Португалия и Испания, а в Санкт-Петербурге силами померятся Иран и Марокко.

Египет – Уругвай (15:00, Екатеринбург)



Букмекеры считают южноамериканскую команду фаворитом. При этом они отмечают, что шансы египтян могут стать еще меньше, если на поле не сумеет выйти травмированный Мохаммед Салах.

О состоянии звезды египетского футбола рассказали в преддверии игры на Урале представители египетской команды. Главный тренер сборной страны Эктор Купер заявил, что Салах быстро восстановился и чувствует себя хорошо. "Если он выйдет на поле, он будет полностью уверен в своих силах", – цитирует наставника Ura.ru. Купер отметил, что медики дают выбор спортсмену – играть или нет.

Португалия – Испания (21:00, Сочи)



Противостояние Португалии и Испании не зря называют пиренейским дерби. Матч обещает быть страстным и напряженным. Если испанцы второй раз подряд не выйдут из группы на ЧМ, фанаты будут, мягко говоря, очень недовольны.

Однако игру может омрачить тот факт, что буквально перед началом ЧМ-2018 в испанской сборной произошла сенсация. В отставку отправили главного тренера команды Хулена Лопетеги. Это произошло из-за известия о том, что после окончания турнира специалист решил работать в "Реале" вместо Зинедина Зидана. Его место в сборной Испании занял экс-капитан команды Фернандо Йерро, передает RT.

Также большой проблемой для команды в первом матче на мундиале могут стать травмы двух ведущих защитников – Жерара Пике и Даниэля Карвахаля. Но самое большое внимание приковано, конечно, к Криштиану Роналду.

Марокко – Иран (18:00, Санкт-Петербург)



Выйти в плей-офф Марокко и Ирану будет очень сложно. За это же право будут биться такие корифеи, как Португалия и Испания.

Стоит отметить, что в составе обеих команд достаточно футболистов, имеющих отношение к России. В ростер иранской сборной попали три игрока, выступающие в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Это Милад Мохаммади из "Ахмата", Саид Эзатолахи ("Ростов") и Сердар Азмун ("Рубин").

К слову, Марокко и Иран сыграют всего лишь второй раз в истории. До того они пересекались в далеком 1978 году.

