Назван состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

В официальном аккаунте сборной России по футболу в Twitter опубликован стартовый состав команды в матче с футболистами из Саудовской Аравии. Некоторые комментаторы посетовали, что "состав слабенький", и понадеялись, что ситуацию исправят замены уже по ходу игры.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
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