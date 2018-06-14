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Спорт

Назван состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

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В официальном аккаунте сборной России по футболу в Twitter опубликован стартовый состав команды в матче с футболистами из Саудовской Аравии. Некоторые комментаторы посетовали, что "состав слабенький", и понадеялись, что ситуацию исправят замены уже по ходу игры.

14 июня 2018, 16:49

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