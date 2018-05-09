Побег Медведевой к 56-летнему гею заставил говорить о романе
Побегу чемпионки нашли неожиданное объяснение. Некоторые предполагают, что Медведева решила уехать в Канаду к 56-летнему тренеру-гею Брайану Орсеру из-за привязанности к молодому фигуристу.
Слухи о том, что Медведева и Ханю – больше, чем друзья, ходят уже давно. Они иногда проводят время вместе и раньше активно демонстрировали это в социальной сети Instagram.
Неожиданные изменения произошли 22 апреля. Тогда Медведева якобы удалила все публикации с Ханю со своей личной страницы, передает "Фонтанка.ру".
Примечательно, что по словам Орсера, именно 22 апреля он встречался с Медведевой и ее мамой. Они обсуждали переход российской спортсменки в команду специалиста из Канады.
Возможно, удаляя фотографии, Медведева хотела пресечь слухи на корню, но эффект получился обратный. На фоне отсутствия информации о конфликте спортсменки с Тутберидзе, некоторые пользователи начали распространять информацию, что она сбежала из России ради Ханю.
Сама фигуристка не высказывалась на этот счет. Ханю официально не подтверждал, что у них с Медведевой роман. Тем не менее, комментаторы продолжают спекулировать на эту тему.
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