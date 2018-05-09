Тутберидзе наивно ждет букет от беглянки Медведевой

Прославленный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась по поводу решения чемпионки Евгении Медведевой сменить наставника. Она ждет от бывшей подопечной благодарность и букет.

Тутберидзе заявила, что привыкла к таким ситуациям. Похоже, к уходу Медведевой специалист была готова.

Тренер надеется на беседу с фигуристкой перед соревнованиями. "Конечно, мне бы хотелось, чтобы первый раз я увидела ее не на Гран-при, и у нее все-таки хватило совести прийти и подарить цветы. Я не знаю, сказать "спасибо", – отметила она в беседе с корреспондентом Первого канала. Тутберидзе подчеркнула, что уже встречалась со своими воспитанниками после их перехода в другую команду.

"Я себя морально, наверное, к этому приготовила", – добавила тренер.

Напомним, что Евгений Медведева теперь будет тренироваться в Канаде. Ее наставником стал знаменитый специалист Брайан Орсер.

Как писали Dni.Ru, фигуристка выступила с официальным заявлением по этому поводу. Она подчеркнула, что продолжит выступать за сборную России. "Что касается смены спортивного гражданства, то это абсолютный бред… Это меня не касается. Я буду жить в Канаде, мне просто придется сменить место жительства на неопределенный срок", – заявила она.