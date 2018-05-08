Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от знаменитого тренера

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян прокомментировал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой покинуть группу Этери Тутберидзе. Также он высказался о ее переходе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Эксперт от спорта считает происходящее предсказуемым. По словам Арутюняна, фигуристка приняла верное решение.

Кроме того, он объяснил, почему Этери Тутберидзе преследует неприятная тенденция: уход от нее чемпионок. "Это всегда случается со спортсменками из этой тренерской группы. Как только фигуристки становятся старше и появляются молодые спортсменки, они уходят из группы", – цитирует тренера The Japan Times. "Если сравнивать с Юлией Липницкой, то Евгения приняла лучшее решение. Орсер – очень сильный тренер и его окружают сильные специалисты", – добавил Рафаэль Арутюнян.

Тренер уверен, что Евгении Медведевой придется тяжело, потому что она "из другой культуры". Он отметил, что в США и Канаде в настоящее время действует принцип большей ответственности спортсмена за свои действия, нежели в России. "Надеюсь, она справится. Это будет нелегко. Им обоим будет трудно. Но из всех имеющихся вариантов – переход к Орсеру был лучшим решением", – заключил Арутюнян.

Отметим, 7 мая также стало известно, что сотрудничество с именитым наставником прекратила и победительница юношеской Олимпиады-2016 Полина Цурская. О том, что Этери Тутберидзе покидает Евгения Медведева, выяснилось 4 мая. Она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера.