Медведева бросила Тутберидзе ради гея в Канаде

Евгения Медведева официально подтвердила переход к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Некоторые факты биографии нового наставника фигуристки могут шокировать россиян.



"Хочу поблагодарить Этери Георгиевну Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться", – заявила Медведева, подтвердив слухи о своем уходе.

Спортсменка отметила, что будет выступать за сборную России, оставаясь в школе "Самбо-70", но тренироваться начнет у Брайана Орсера. "Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать", – пояснила она.

К кому же уходит Евгения? Об Орсере-фигуристе и Орсере-тренере говорили в свое время очень много, и часто это были не совсем спортивные новости. Брайан завоевал шесть медалей на чемпионатах мира, в том числе одну золотую, блистал и на Олимпиадах – дважды становясь вторым. Его соперничество с американцем Брайаном Бойтано в Калгари – веха в истории фигурного катания. Орсер, несший флаг страны на открытии Игр, уступил в "битве Брайанов", после этого он не смог продолжить карьеру и завязал со спортом.

"Мне потребовалось время, чтобы справиться с той ситуацией. С другой стороны, выиграй я Олимпиаду – наверняка не стал бы тренером", – спустя годы рассказал Орсер.

Сейчас ему 56 лет. К этому времени Орсер-тренер прошел три Олимпиады, и с каждой его фигуристы увозили золото. Первая ученица канадца Ю-На Ким победила в Ванкувере, Юдзуру Ханю – триумфатор Сочи и Пхенчхана.



У Орсера в прошлом сезоне была большая группа – спортивная пара и шесть одиночек, в том числе канадка Габриэль Дэйлман и выступающая за Казахстан Элизабет Турсынбаева. Для Медведевой в ее нынешнем состоянии это оптимальная компания: девушки прогрессируют и могут создать конкуренцию на льду, но явно не будет такого накаленного соперничества, как с Алиной Загитовой, пишет Sports.ru.

Отметим, что 18-летняя Турсынбаева раньше тренировалась у Тутберидзе. За полтора года с российской наставницей Элизабет добилась победы на первенстве Москвы. Ее сотрудничество с Орсером длится уже почти пять лет. "Российские тренеры вообще не похожи на канадских. У них другие цели, работа идет по-другому. В России конкуренция большая, поэтому и тренеры жестче", – рассказывала Турсынбаева.

О более мягком характере канадца говорит его подход к ситуации с Медведевой. Специалист уже заявил, что даст фигуристке двухнедельные каникулы, а когда она выйдет на лед, то сможет высказывать свое мнение. "Ей нужно право голоса по поводу собственного катания. Мы обсуждали музыку, направление, в котором хотим двигаться. Раньше у нее не было такой роскоши. Она сказала мне, что раньше ей говорили: "Делаешь то-то, вот порядок твоих прыжков, вот их расположение", – цитирует icenetwork.com наставника.

Между тем все достижения Орсера и его спортсменов не принесли ему такую известность, как скандал, разразившийся 20 лет назад. В 1998 году Брайан заявил, что он гей. Совершить каминг-аут фигуриста вынудили судебные дела с бывшим партнером. "Если бы все знали о моей ориентации, то я бы вряд ли получал приглашения на ледовые шоу. Наверное, я хранил эту тайну слишком сильно. Все мои спортсмены знают о моем партнере и образе жизни. Больше я ничего не скрываю и рад этому", – говорил Орсер.