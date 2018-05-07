"Уезжаю в Америку": Медведева бежит из страны

Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева подтвердила, что будет тренироваться в Северной Америке, у канадца Брайана Орсера. Однако гражданство менять спортсменка не планирует.

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