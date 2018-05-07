Медведева откровенно об уходе от Тутберидзе

Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева сделала официальное заявление. Спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и будет работать с новым тренером – канадцем Брайаном Орсером.

В своем заявлении 18-летняя фигуристка поблагодарила Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. Также она сказала слова благодарности "за огромное терпение… и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку". По словам Медведевой, эти люди дали ей жизнь в фигурном катании и привели к высоким результатам.

Спортсменка окончательно прояснила ситуацию и рассказала о своих дальнейших планах. "Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе "Самбо-70", тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне", – цитирует Евгению пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристка напомнила, что после Игр-2018 в Пхенчхане летала в Германию для медицинского обследования. Врачи настоятельно рекомендовали ей воздержаться от нагрузок, поэтому она была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок.

Медведева также вспомнила, как ребенком пришла к тренеру Этери Тутберидзе. "Я выросла на глазах у Этери Георгиевны. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности. От нее я получила много жизненных уроков. Я буду помнить их всю жизнь", – заявила спортсменка. "Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать", – резюмировала Евгения Медведева.

Отметим, девушка прибыла в офис Федерации фигурного катания на коньках России в сопровождении своей мамы для того, чтобы документально оформить расставание с тренером. О том, что фигуристка уходит от Этери Тутберидзе, стало известно 4 мая.