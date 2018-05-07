Загитова колко "ответила" на шокирующее заявление Медведевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 15-летняя Алина Загитова побывала на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. Со спортсменкой торжественное мероприятие посетила ее тренер Этери Тутберидзе, от которой недавно ушла серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева.

Ученица и наставница сделали совместное милое фото, которым Алина поделилась на совей страничке в Instagram. На нем Тутберидзе обнимает Загитову, при этом обе улыбаются.

Некоторые комментаторы предположили, что таким образом фигуристка колко ответила своей коллеге и сопернице Евгении Медведевой, которая решила покинула своего тренера.

"Пришла новенькая молоденькая талантливая фигуристка. И вот, Медведева уже никому не интересна. Так и Женя сама когда-то предыдущую любимицу Этери сместила", "Пусть вас обойдет эта некрасивая ситуация с Юлией Липницкой, теперь и с Медведевой", "Алина, поддержите тренера! Она заслуживает. Думаю, ей сейчас нелегко!!!", – прокомментировали снимок пользователи соцсети.

В свою очередь призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова поддержала решение Медведевой. По ее мнению, такой шаг, наверняка не был спонтанным. "Сейчас межсезонье, как раз в это время и происходят смены тренеров. И мне кажется, в это межсезонье это не последняя сенсация… И мне кажется, что никто никогда и не узнает правду, что на самом деле произошло. Но раз Женя изъявила решение уехать к, насколько я знаю, Брайану Орсеру, значит, ей так было лучше. Спортсмен всегда делает то, что лучше ему", – цитирует Леонову "Р-Спорт".

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova) 25 Фев 2018 в 4:46 PST

А вот заслуженный тренер России Тамара Москвина отметила, что смена Евгенией Медведевой тренера может по разному сказаться на карьере спортсменки. "На данный момент никто из них еще ничего официально не объявлял… Есть масса различных вариантов того, что может случиться, если фигурист уходит от одного тренера к другому", – приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Напомним, 4 мая стало известно, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Причины своего решения фигуристка не объяснила. Позже появилась информация, что Женя намерена покинуть Россию. Предположительно, она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера и выступать под флагом Армении.